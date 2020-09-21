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【新股IPO】再鼎醫藥9688第三日招股　孖展錄8.3億超購0.6倍、國際配售提早截飛

即市財經 19:12 2020/09/21

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再鼎醫藥 將於9月28日掛牌。

再鼎醫藥  （新上市編號：09688） 於9月17日（周四）至22日（周二）公開招股，券商數據顯示，截至今日下午19時10分，孖展暫錄8.3億元，超額認購0.67倍。富途暫借出2.77億元、凱基借出2億、輝立借出1.16億元、耀立借出1億元、耀才借出8200萬元。外電報道指，國際配售將於今日下午5時截飛。再鼎醫藥將於9月28日掛牌。

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信誠證券聯席董事張智威表示，今早認購情況表現一般，再鼎醫藥為深受資金追捧的生物科技股，但因入場門檻過高令投資者有所卻步。早前認購福祿 （新上市編號：02101） 的資金已經回籠，但僅見投資者將資金轉向明源雲 （新上市編號：00909） 較多。

再鼎醫藥每股上限價648元（相當於美股83.61美元），一手50股，即每手入場費為32726.49元，為歷來入場費最高的新股IPO。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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香港股票 美股 IPO 孖展 再鼎醫藥—SB（09688）

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