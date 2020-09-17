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【新股IPO】福祿控股超額認購約1258倍 一手中籤率僅2％ 抽200手方獲1手

股樓投資 16:37 2020/09/17

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福祿控股（新上市編號：02101）將於明日掛牌，據其公布的招股結果，以招股上限8.9元定價，公開發售錄得約1,258倍超額認購 ，經重新分配後，公開發售股數增至佔全球發售50%；一手中籤率僅2%，投資者要認購200手，即10萬股才能穩獲1手。至於國際發售亦同樣受追捧，錄得約13.73倍超額認購。

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福祿控股是次發售1億股，集資8.9億元，招股價介乎6.9元至8.9元，一手500股，入場費4,495元，明日掛牌，獨家保薦人為招銀。

作為內地第三方虛擬商品及服務平台運營商的福祿控股，主要利用SaaS的方式營運內地虛擬商品平台，是虛擬商品提供商及虛擬商品消費場景，提供B2B虛擬商品相關服務及增值服務。服務包括騰訊 （00700） 、網易 （09999） 愛奇藝及完美世界等內地龍頭遊戲及娛樂內容公司。

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預計福祿是次集資淨額約8.27億元，當中約30%將用於增加虛擬商品交易的種類；約20%將用於增加虛擬商品消費場景合作夥伴數目；約20%用於開發公司增值服務，約20%用於潛在收購；餘下10%為營運資金及一般用途。

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記者：張以正

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