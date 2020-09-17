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【移民新西蘭】次季經濟縮12.2% 陷33年來最嚴重衰退

環球經濟金融 11:55 2020/09/17

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【移民新西蘭】次季經濟縮12.2% 陷33年來最嚴重衰退

澳洲、新西蘭一向是香港人熱門移民國家，但兩國經濟在新冠肺炎疫情衝擊下嚴重受挫。新西蘭第二季經調整的國民生產總值（GDP）較上季萎縮12.2%，為2008年全球金融危機以來，首次陷入衰退，也是1987年以來最嚴重的衰退。惟GDP跌幅少於央行預期的14.2%。

新西蘭下月舉行大選，經濟很大機會成為大選的關鍵議題，現屆政府希望疫情盡快結束，經濟快速復甦。新西蘭試過100日「本地零確診」，但疫情再次爆發，目前已緩和下來。

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政府發言人帕斯科（Paul Pascoe）指出，新西蘭3月19日起實施封鎖措施，對某些行業產生巨大影響，零售、酒店和運輸等行業的產量大幅下降，受國際旅行禁令及全國嚴厲封鎖最直接的影響。

總理阿德恩（Jacinda Ardern）政府表示，成功抑制疫情有助經濟復甦。財長羅伯遜（Grant Robertson）稱，第二季GDP好過預期，意味未來的經濟將復甦得更強、更快。

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責任編輯：鄧燕君

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