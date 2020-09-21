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【新股IPO】中通快遞2057第三日招股孖展錄逾9億認購足額　阿里、高瓴有份認購（不斷更新）

即市財經 12:22 2020/09/21

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中通快遞於9月29日掛牌。

中通快遞  （新上市編號：02057）  （美：ZTO）於周四起（17日）至22日在港公開招股。近期招股的中概股反應一般，加上港股回吐，也影響中通快遞孖展反應。券商數據顯示，截至下午12時20分，中通快遞孖展約9.43億元，超額認購約0.56倍。市場消息指，中通快遞國際配售部分獲得多倍超額認購，當中知名投資機構、亞洲長線基金，包括阿里巴巴 （09988） 、高瓴資本認購。昨首日招股的寶尊電商 （新上市編號︰09991） ，尚未錄得足額認購。

綜合券商數據顯示，富途證券暫借出2.94億元、凱基借出2億元、輝立借出2億元、耀才借出1.4億元。中通快遞將於9月29日掛牌。外砲報道指，國際配售將提早於今日（21日）下午5時截飛。

中通擬出售4500萬股，香港公開發售的最高定價為268港元，每手50股，入場費13535元，並於9月22日定價，9月29日掛牌。中通快遞擬在香港第二上市的集資額不超過15.6億美元（約121億港元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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香港股票 集資 孖展 IPO 中通快遞—SW（02057）
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