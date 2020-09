【新冠疫苗】牛津：測試者染不明疾病 或與接種疫苗無關

新冠肺炎疫情全球大流行,新冠疫苗研發進度成關注,但牛津大學與阿斯利康(AstraZeneca)共同研發的新冠疫苗,早前曾因測試者出現「不能解釋的疾病」,而一度暫停測試。牛津大學周三指,該疫苗測試者所出現的不良反應,或與接種疫苗無關。

牛津大學與阿斯利康共同研發的疫苗,在9月6日起一度暫停第三期臨床測試。阿斯利康當時發聲明指,每當有「不能解釋的疾病」(unexplained illness)在臨床測試上發生,暫停測試是「正常操作」(routine action)。

醫療新聞網站Stat News早前報道指,英國一名女性測試者在注射該款疫苗後,其神經系統出現與橫貫性脊髓炎(transverse myelitis)相同的症狀。

牛津大學周三則發表聲明指:

「經過獨立審查後,這些疾病被認為不太可能與疫苗有關,或者沒有足夠的證據可以肯定這些疾病,與疫苗有關或無關。」

(After independent review, these illnesses were either considered unlikely to be associated with the vaccine or there was insufficient evidence to say for certain that the illnesses were or were not related to the vaccine.)

橫貫性脊髓炎是一種涉及脊髓發炎的嚴重疾病,患者可出現、肌肉無力、癱瘓、疼痛及膀胱功能障礙等問題。在極少數情況下,疫苗會引發橫貫性脊髓炎。

