【PS5】索尼正式公布PS5售價　9月18日可預購

▲ 索尼（Sony）於線上發布會上表示，PS5最快會在11月12日發售。

一眾機迷苦等已久的PlayStation 5遊戲主機，近日官方終於揭曉新機的售價及發售日期。索尼（Sony）於線上發布會上表示，PS5最快會在11月12日發售。而在明（18日）香港地區開始接受預訂！

官方表示，PS 5會在美國、日本、墨西哥、加拿大、澳洲、新西蘭和韓國率先發售，而香港在11月19日才正式推出。不過，有興趣的買家可於明（18日）中午12時，在csl、LOG-ON及Sony Store網頁上進行訂購，另外亦可在PlayStation®Platinum Shops預訂。

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售價方面，數位無光碟版PS5主機售為3,180港元，光碟版PS5主機售價為3,980港元。官方亦表示，PS5向下兼容現有PlayStation 4系列的多款遊戲產品，對於現有PS4玩家而言更具吸引力。

較早前，Sony的競爭對手微軟（Microsoft），亦公布會在11月10日發售Xbox Series X和Xbox Series S主機。售價分別為499美元（約3,867港元）及299美元（約2,317港元）。

責任編輯：李寶如