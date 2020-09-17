【匯豐新戶口】滙豐運籌理財10月27日自動轉至「滙豐One」戶口　新登記客戶享10%現金獎賞

滙豐早前宣布推出新綜合理財戶口「滙豐One」，提供免費的基本銀行服務，以及滿足客戶日常理財、旅遊、環球銀行服務、投資、保險、信用卡及貸款、自動轉賬薪金，以及強積金的多種服務。滙豐今日宣布，新服務將於10月27日推出。

新客戶即日至年9月30日預先登記，並於2021年1月31日前開立「滙豐One」戶口，可享10%現金獎賞，適用於首10,000名全新滙豐客戶。現金獎賞按指定兩個月的每月平均全面理財總值首5萬港元，以年化率10%計算。

而滙豐運籌理財客戶將率先於10月27日自動轉移至「滙豐One」，戶口號碼維持不變，而個人綜合理財戶口及個人儲蓄戶口客戶亦可以選擇升級至「滙豐One」。

配合「滙豐One」理財戶口，滙豐將推出滙豐萬事達卡扣賬卡，支援12種貨幣（包括澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、英鎊、港元、日圓、新西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖及美元），並不設年費。滙豐表示，客戶可以較優惠的匯率預先兌換外幣，除了於購物及旅遊消費時直接扣賬並無需支付外幣交易費，亦可獲取回贈。另外，客戶憑卡在海外的滙豐自動櫃員機可免費提取現金。

滙豐上周宣布取消26項服務收費，包括環球轉賬匯款及外幣現鈔提存，請看【 這一頁 】

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示：「滙豐One」推進固有的個人銀行服務模式，進一步免除收費並加強客戶體驗。他又說「滙豐One」將取代滙豐運籌理財，在滙豐尚玉及滙豐卓越理財之外，為客戶帶來一應俱全的綜合理財戶口服務。

滙豐表示，據該行研究，剛就業的年輕人在理財方面遇上不少挑戰，往往難以兼顧消費玩樂及人生規劃，未能為長遠目標儲蓄。「滙豐One」將會為客戶帶來「Wealth Booster」，涵蓋由淺入深的理財知識、方便的數碼理財工具，以及各種類型產品，協助客戶掌握充分的投資及保險資訊，並作出妥善的理財決定。

客戶更可以透過滙豐網頁的「在線通訊」及流動理財的「線上對話」與「理財達人」即時聯繫，亦可選擇透過視象會議軟件或親臨分行，以一對一形式查詢理財資訊。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，「滙豐One」正正回應年輕客戶的需要，協助他們改善財務健康水平，從而實踐個人目標。

滙豐又表示，將繼續加強流動理財應用程式的發展，繼採用全新易用的介面後，即將推出手機開立投資戶口服務，以及將手機開立銀行戶口服務擴展至新客戶及現有客戶。



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責任編輯：葉卓偉