▲ 【美國疫情】白宮也失守 特朗普承認再有職員確診

新型冠狀病毒肆虐美國，白宮亦難免受波及，有駐美國的巴西記者表示，白宮懷疑有多名職員確診。白宮發言人麥肯內尼及白宮幕僚長梅多斯都拒絕透露詳情，總統特朗普則稱有一名職員確診。

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首先報道今次事件的，是駐華盛頓巴西記者Raquel Krähenbühl，她在Twitter發帖文，指白宮記者會遲了30分鐘開始，她了解情況後發現，似乎源於有多名白宮職員確診。

記者旋即向白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）追問詳情，惟梅多斯稱不評論有關白宮的任何健康問題；白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）被問及事件時，則稱不會透露白宮人員的醫療資料。

特朗普（Donald Trump）周三晚見記者時，較願談論事件，他承認有一名職員確診，強調該人員沒有接近他，並邀請在場的麥肯內尼加以補充。麥肯內尼稱不會透露確診人員身分，稱個案對日前特朗普在白宮與中東多國領袖的歷史性會面沒有影響，亦沒有與記者接觸。

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特朗普周二在白宮主持以色列與阿聯酋及巴林的關係正常化儀式，其間與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）以及多名阿拉伯國家代表團成員接觸，遭質疑無視社交隔離措施。

責任編輯：林建忠