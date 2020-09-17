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【A股布局】基金持股大執位　轉戰消費電子、新能源板塊

股樓投資 11:03 2020/09/17

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近期，A股各個板塊的表現有明顯明化的現象，昔日強勢的熱門股，如消費、醫藥、科技等板塊，股價偏軟。好像貴州茅台（滬：600519）在9月初見完1,828元人民幣後，周四（17日）早上已失守1,700元人民幣。

【阿里系】呢隻阿里系股份　昨宣布再與阿里戰略合作　惟股價急升一成後隨即倒插6％，詳情請按【見下頁

有分析指，個別基金進行了換馬行動，將持股大執位，轉走上半年表現特別好的熱門股，取而代之，便是消費電子、新能源等板塊。

無他，上半年的熱門板塊素來以確定性著稱，在疫情之下，資金追逐確定性，以致估值偏高。有基金經理稱，資金流出令估值調整屬市場自發的行為，當估值差距回復到正常水平，不排除醫藥、科技等板塊會重新獲資金流入。

【新股IPO】明源雲909上市路 闖關A股多次失敗終落戶香江，詳情請按【見下頁

以新能源為例，為何基金會轉馬至這個板塊呢？原來有國策支持，當局調高了「十四五」可再生能源比例的規劃，非化石能源將設定為2020年達到15%，2030年達到30%。券商估計，按這個新規劃，光伏行業將不再是周期性產業，而是成了增長型行業。

大摩指，基於2025年和2030年非石化能源比例達到18%及20%的估算，未來每年光伏新增裝機量有望達到55至60GW。興業證券亦預期，若2025年此指標為17.5%，新增裝機的年化需求為60至70GW，若達到20%，則可達到95至105GW。

受消息刺激，確實新能源板塊的走勢均有轉強的迹象，包括中環股份（深：002129）、隆基股份（滬：601012）及通威股份（滬：600438）。

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記者：林衛

板塊 貴州茅台（滬：600519） 通威股份（滬：600438） 中環股份（深：002129） 隆基股份（滬：601012） A股

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