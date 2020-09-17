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【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享）

即市財經 13:24 2020/09/17

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港匯自今年4月再度觸及7.75強方兌換保證以來，金管局已40多次入市接美元沽盤，累計接錢近1,400億港元。流入資金反映在銀行體系結餘，已將突破2,100億元。

...

欄名 : 交易講場

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