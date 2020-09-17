【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享） 即市財經 13:24 2020/09/17 分享： 港匯自今年4月再度觸及7.75強方兌換保證以來，金管局已40多次入市接美元沽盤，累計接錢近1,400億港元。流入資金反映在銀行體系結餘，已將突破2,100億元。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享） 2020/09/16 【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享） 【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享） 2020/09/15 【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享） 【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享） 2020/09/14 【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享） 虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享） 2020/09/11 虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享） 【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享） 2020/09/10 【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享） 恒生指數 減持 配售 配股 吸資 美股 股票 香港股票 香港金融管理局 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入