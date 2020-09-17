【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣

▲ 滙豐推出新綜合理財戶口「滙豐One」

滙豐早前宣布11月起取消多項基本銀行服務收費，並預告推出新綜合理財戶口「滙豐One」。滙豐最新宣布，「滙豐One」會在取代現有入門級的「滙豐運籌理財」，10月27日正式推出，與門檻較高的滙豐尚玉及滙豐卓越理財並存。滙豐會在「滙豐One」面世後，推出滙豐萬事達卡扣賬卡。

滙豐宣布11月停收多項基本銀行服務收費

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滙豐稱，新客戶由即日至9月30日預先登記「滙豐One」，並於2021年1月31日前開立「滙豐One」戶口，可享10%現金獎賞。滙豐表示，有關條款只適用於首1萬名全新滙豐客戶，現金獎賞按指定兩個月的每月平均全面理財總值首50,000港元，以年化率10%計算，換算即可最多賺息833元。

滙豐指，該卡支援12種貨幣，並不設年費，客戶可以較優惠的匯率預先兌換外幣，除了於購物及旅遊消費時直接扣賬並無需支付外幣交易費，也可獲取回贈。另外，客戶可利用該款卡在海外的滙豐自動櫃員機可免費提取現金。

滙豐萬事達卡扣賬卡支援的貨幣包括澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、英鎊、港元、日圓、新西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖及美元。

滙豐期望，「滙豐One」可針對較年輕的客戶提供協助，會設有「Wealth Booster」服務，涵蓋由淺入深的理財知識、方便的數碼理財工具，以及各種類型產品，協助客戶掌握充分的投資及保險資訊，並作出妥善的理財決定。

滙豐表示，客戶更可以透過滙豐網頁的「在線通訊」及流動理財的「線上對話」與「理財達人」即時聯繫，亦可選擇透過視象會議軟件或親臨分行，以一對一形式查詢理財資訊。

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編輯：麥德銘