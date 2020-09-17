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【阿里系】呢隻阿里系股份　昨宣布再與阿里戰略合作　惟股價急升一成後隨即倒插6％

股樓投資 11:00 2020/09/17

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阿里巴巴  （09988） 昨日宣布，旗下天貓宣布與房地產代理服務商易居 （02048） 建立戰略合作，共同推出「天貓好房」平台，以幫助房地產企業定製線上房產旗艦店。據指，貓好房至少在未來的3年內不賺錢，所有收入100%補貼購房者。

不過易居今早股價極為波動，一開市最高急升一成二後，截至10時45分反倒插逾6%。

【大行點睇】高盛料美總統大選　誰人勝選受惠股大不同　料拜登勝出本港將有較多受惠股 詳情請看 [下一頁]

易居企業為內地房地產交易服務供應商，阿里巴巴持有易居約8.32%，同時，公司亦有向阿里發行10.3億元的可換股票據，若行使可換股票據，將持有易居13.29%，成第二大股東。

事實上，易居後台可謂相當強勁，除了阿里為其股東外，三大內房發展商碧桂園（02007）、中國恒大（03333）及萬科企業（02202）亦同為其主要股東，同樣持股約12%。

 

 

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