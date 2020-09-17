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【石Sir午市閒談】粵投、偉易達、鞍鋼、比亞迪、小米及濰柴最新部署（立即觀看）

即市財經 12:36 2020/09/17

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恒生指數半日跌397點或1.6%，報24327點。期指應如何部署？今日焦點股有粵海投資 （00270） 、偉易達 （00303） 、鞍鋼 （00347） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 及濰柴 （02338） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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濰柴動力（02338） 小米集團－W（01810） 比亞迪股份（01211） 鞍鋼股份（00347） 經濟 石鏡泉 偉易達（00303） 粵海投資（00270） 指數 恒生指數

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