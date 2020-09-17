▲ 【美國議息】聯儲局到2023年不加息 金管局：香港年內淨吸資1300億元

美國聯儲局公布議息結果，維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，符合市場預期，並預測2023年基準利率中位數將維持在0.1厘，相當於直至2023年料仍不會加息。香港金管局發言人指，美聯儲維持利率不變是市場預期之内的決定，也在8月公布的美國貨幣政策框架的檢討結果已反映。

香港息口走勢上，金管局發言人稱，隨著季結臨近，而且新股上市帶動資金需求，港元拆息比前些時候略爲上升，但仍處於較低水平。金管理預料，利息水平會繼續主要受本地資金供求情況影響。

港元體系自從4月以來錄得超過1,300億港元的淨資金流入，金管稱稱，銀行體系流動性充裕，外匯及貨幣市場保持有序運作。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。

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編輯：麥德銘