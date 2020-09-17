  • 28°C
香港時間 : 2020917日 (四) 10:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國議息】聯儲局到2023年不加息　金管局：香港年內淨吸資1300億元

即市財經 10:13 2020/09/17

分享：

【美國議息】聯儲局到2023年不加息　金管局：香港年內淨吸資1300億元

美國聯儲局公布議息結果，維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，符合市場預期，並預測2023年基準利率中位數將維持在0.1厘，相當於直至2023年料仍不會加息。香港金管局發言人指，美聯儲維持利率不變是市場預期之内的決定，也在8月公布的美國貨幣政策框架的檢討結果已反映。

香港息口走勢上，金管局發言人稱，隨著季結臨近，而且新股上市帶動資金需求，港元拆息比前些時候略爲上升，但仍處於較低水平。金管理預料，利息水平會繼續主要受本地資金供求情況影響。

港元體系自從4月以來錄得超過1,300億港元的淨資金流入，金管稱稱，銀行體系流動性充裕，外匯及貨幣市場保持有序運作。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。

相關文章：

【美國議息】聯儲局維持利率不變 料直至2023年亦不加息（附鮑威爾講話直播）

【美股焦點】聯儲局悄然「收水」 8月停買企債ETF 資產負債表近月幾乎無增長

【港滙強方兌換保證】金管局再注資15.5億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：麥德銘

貨幣政策 吸資 香港金融管理局 美國聯儲局 議息

上一篇文章

【人民幣升值】理文造紙飈10%　摩通上調評級至買入

下一篇文章

【新股IPO】東軟教育9616今起招股　入場費5026元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【恒指夜期】聯儲局至少3年不加息美股衝高　恒指夜期收市跌38點（不斷更新）
【恒指夜期】聯儲局至少3年不加息美股衝高　恒指夜期收市跌38點（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）