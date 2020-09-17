【Apple】蘋果與新加坡政府推健康獎賞計劃 參加者最高可獲逾2000元獎勵

蘋果（美:AAPL）近日除發布新產品，亦宣布會與新加坡政府合作，推出健康獎賞計劃。只要市民有iPhone和Apple Watch在手，即可邊做運動邊賺錢，是蘋果首次與一國政府合作推行與Apple Watch有關的計劃。市民完成健康任務和目標後，最高可賺380新加坡元，即約2170港元的獎勵。

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外媒報道，蘋果推出健康計劃「LumiHealth」，計劃為期兩年，透過Apple Watch和應用程式追蹤及獎勵市民的健康習慣。iPhone用戶下月起，從App Store下載應用程式「LumiHealth」，即可登記參與計劃。應用程式會設置一系列的任務，包括散步、游泳、瑜珈，以至參與防疫活動，用家完成任務後可以儲積分，積分可以在7-11便利店、屈臣氏和客路（Klook）等商戶使用，最高可賺取380新加坡元的獎金或現金券。

用戶亦可在應用程式參與由醫生和健身專家因應年齡、性別和體重等設計的遊戲和挑戰，而應用程式也會提供個人化的教練服務、提示用戶出席健康檢查和接種疫苗，以及鼓勵用戶改善飲食和睡眠習慣。

蘋果強調，應用程式的設計以用戶私隱和安全為重，所有用戶數據會經過加密，大部分個人資料都儲存在用戶的手機及Apple Watch，少部分資料會上傳伺服器，但不會因市場推廣的目的對外分享或出售。

新加坡政府並非首次推行鼓勵市民實行健康生活的計劃，該國去年8月便與Fitbit合作推出健康服務訂閱計劃，參與的市民可以免費得到Fitbit手錶，但需要連續一年以每月10美元訂閱服務。

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