  • 29°C
香港時間 : 2020917日 (四) 11:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Apple】蘋果與新加坡政府推健康獎賞計劃 參加者最高可獲逾2000元獎勵

環球政經 11:03 2020/09/17

分享：

蘋果（美:AAPL）近日除發布新產品，亦宣布會與新加坡政府合作，推出健康獎賞計劃。只要市民有iPhone和Apple Watch在手，即可邊做運動邊賺錢，是蘋果首次與一國政府合作推行與Apple Watch有關的計劃。市民完成健康任務和目標後，最高可賺380新加坡元，即約2170港元的獎勵。

【新品發布】蘋果2020新品發布　新款Apple Watch及iPad登場  詳情請看[下一頁]

【長和系】疫情打擊電訊業務 長和旗下3英國裁280員工  詳情請看[下一頁]

外媒報道，蘋果推出健康計劃「LumiHealth」，計劃為期兩年，透過Apple Watch和應用程式追蹤及獎勵市民的健康習慣。iPhone用戶下月起，從App Store下載應用程式「LumiHealth」，即可登記參與計劃。應用程式會設置一系列的任務，包括散步、游泳、瑜珈，以至參與防疫活動，用家完成任務後可以儲積分，積分可以在7-11便利店、屈臣氏和客路（Klook）等商戶使用，最高可賺取380新加坡元的獎金或現金券。

用戶亦可在應用程式參與由醫生和健身專家因應年齡、性別和體重等設計的遊戲和挑戰，而應用程式也會提供個人化的教練服務、提示用戶出席健康檢查和接種疫苗，以及鼓勵用戶改善飲食和睡眠習慣。

蘋果強調，應用程式的設計以用戶私隱和安全為重，所有用戶數據會經過加密，大部分個人資料都儲存在用戶的手機及Apple Watch，少部分資料會上傳伺服器，但不會因市場推廣的目的對外分享或出售。

新加坡政府並非首次推行鼓勵市民實行健康生活的計劃，該國去年8月便與Fitbit合作推出健康服務訂閱計劃，參與的市民可以免費得到Fitbit手錶，但需要連續一年以每月10美元訂閱服務。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅，陳青儀

蘋果（Apple，美：AAPL）

上一篇文章

【A股布局】基金持股大執位　轉戰消費電子、新能源板塊

下一篇文章

【阿里系】呢隻阿里系股份　昨宣布再與阿里戰略合作　惟股價急升一成後隨即倒插6％
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【滙豐新低】滙豐失32元創海嘯後新低　持貨者應續持有還是沽出？
【滙豐新低】滙豐失32元創海嘯後新低　持貨者應續持有還是沽出？
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票