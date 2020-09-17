【人民幣走勢】人幣中間價4連升報6.7675　中國債券有望納入富時指數

▲ 人民幣兌美元中間價今日報6.7675，較上日再升150點子，連升4日，續創16個月高位。

人民幣升勢持續，人民幣兌美元中間價今日報6.7675，較上日再升150點子，連升4日，續創16個月高位。在岸人民幣（CNY）最新報6.7548，較上日日盤收市價再升65點子；離岸人民幣（CNH）最新報6.7554。在岸人民幣上一交易日收報6.7613。

官方警惕人民幣過快升值

前外滙管理局國際收支司司長管濤表示，在全球大放水背景下，中國可能面臨新一輪資本流入，以及由此帶來的人民幣升值壓力，中國監管層容忍還是阻止這輪升值，或面臨兩難。原人行官員亦指，要警惕人民幣過快升值。

中國債券有望被納入富時世界國債指數

分析指出，中國債券有望納入富時世界國債指數，將吸引巨額資金流入，是推升人民幣的因素之一。摩根士丹利預計9月24日富時世界國債指數將有60%至70%的概率納入中國債券。大摩估計，若被納入，中國債券市場可能吸引600億至900億美元的資金流入，每月流入30億至45億美元。

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編輯：吳敏芳