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【港股市況】滙豐7連跌續破底曾穿31元　恒生指數午後初段跌約400點（不斷更新）

即市財經 13:14 2020/09/17

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港股市況不斷更新

聯儲局維持利率不變，並預料2023年前不加息，允許通脹溫和地超越2%目標，道指升36點。恒生指數低開49點，開報24676點，其後跌幅擴大，曾跌最多474點，低見24250點。滙豐 （00005） 未止跌，股價再跌逾2%，破底低見30.85元。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【美國議息】聯儲局到2023年不加息　金管局：香港年內淨吸資1300億元

【新股IPO】中通快遞2057明日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）

【新股IPO】再鼎醫藥9688周四招股　入場費32726元歷來最高、生科中概股第二上市首例

即市走勢︰

【13︰13】民信國際 （08456） 午後突遭洗倉，股價瀉逾6成，低見0.107元，成交1.3億元。

【13︰09】小米 （01810） 跌幅收窄至5%，報21.6元；阿里巴巴 （09988） 跌2.1%；騰訊 （00700） 跌1.9%；美團點評 （03690） 跌3.3%。

【13︰07】大市跌幅略為收窄至約360點，報24363點。

【13︰00】港股午後初段跌逾400點，恒生指數跌405點，報24320點。

【12︰36】恒指黑期於港股中午休市時段跌406點，報24281點。

【12︰00】恒生指數半日跌397點，中午收報24327點，滙豐 （00005） 跌逾2%再破底，一度失守31元水平。ATMX下挫，小米 （01810） 跌近6%。比亞迪 （01211） 逆市造好，股價再升3%。

【11︰50】華人策略 （08089） 中午收市前升3成，高見0.184元，成交52萬元。

【11︰42】港股跌勢略為喘定，報24330點，跌395點，今早曾低見24250點。

【11︰35】內地股市半日向下，上證跌近1%；深證跌近1%；創業板指跌1.1%。

【11︰34】道指期貨跌逾300點，跌314點，報27623點。

【11︰21】滙豐 （00005） 跌穿31元水平，股價跌逾2%低見30.9元。

【滙豐股價】儲局3年不加息　滙豐股價急瀉一度跌穿31關

【11︰20】新、舊經濟股齊跌，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、騰訊 （00700） 及小米 （01810） 4股，已拖低大市逾200點。

【11︰14】大市今早跌逾400點，恒生指數跌412點，報24313點。

【11︰11】小米 （01810） 挫逾半成，低見21.5元，成交17億元，為跌幅最大藍籌。

【10︰57】小米 （01810） 跌逾4%，低見21.65元。

【10︰54】農夫山泉 （09633） 逆市升近3%，高見35.6元。

【10︰44】滙豐 （00005） 跌幅擴大至2.2%，破底低見31元。

【10︰37】亞太絲路投資 （00767） 升逾3成，破頂高見0.21元。亞太絲路投資公布，已獲集團本金額21.82億元可換股票據持有人愉和控股有限公司通知，其於9月16日與香港中基1號國際醫療集團簽訂買賣協議，出售其中本金額16.45億元可換股票據，可按每股0.2元，轉換為82.25億股集團股份。

【10︰26】變身「紅底股」的比亞迪 （01211） 逆市造好，升幅擴大至4%，破頂高見107.8元。

【10︰20】道指期貨跌近200點，報27747點，港股跌幅擴大至逾300點，報24402點，跌322點。

【10︰17】聯儲局預測2023年基準利率中位數將維持在0.1厘，相當於直至2023年料仍不會加息，本地銀行股向下，滙豐 （00005） 跌1.9%，破底低見31.1元；恒生 （00011） 跌0.8%；東亞 （00023） 跌3.1%；中銀香港 （02388） 跌0.9%；渣打 （02888） 跌0.1%。

【10︰09】濰柴動力 （02338） 升逾4%，高見16.3元。濰柴動力昨日於濟南發布會上，發布全球首款熱效率突破50%的商業化柴油機。

【10︰08】恒生指數跌幅擴大至近300點，報24440點，跌285點。

【10︰03】周二上市的科利實業 （01455） 股價回吐近三成，報0.93元，低見0.88元，成交2570萬元。

【10︰00】油價造好，三桶油逆市上揚，中石油 （00857） 升2%；中海油 （00883） 升1.7%；中石化 （00386） 升1.8%。F三星原油期 （03175） 升1.6%；FGX原油 （03097） 跌近0.2%。

【09︰58】ATMX隨市向下，其中以小米 （01810） 表現最差，跌3.3%，低見22元；阿里巴巴 （09988） 跌1.7%；騰訊 （00700） 跌1.6%；美團點評 （03690） 跌1.9%。

【09︰56】舜宇 （02382） 逆市升近2%，高見127.4元。內媒報道指，三星開始將更多的手機訂單交給中國ODM以及零部件廠商進行生產，據了解，目前包括華勤科技、聞泰科技、卓翼科技、舜宇光學、廣信材料、同興達、水晶光電、卓勝微等多家國產廠商均已切入三星供應鏈。

【09︰54】比亞迪 （01211） 逆市再升3%，破頂高見106.8元。

【09︰53】滙豐 （00005） 跌幅擴大至1.3%，破底低見31.3元，成交1億元。

【09︰50】Bossini堡獅龍  （00592）  績後跌逾4%，低見0.62元，成交261.7萬元。Bossini至6月全年虧損按年擴大1.6倍至3.67億元，不派息。

【bossini】堡獅龍績後跌逾4%　上年度虧損擴大1.6倍至3.68億元、「沒基礎樂觀」

【09︰50】港股跌逾200點，報24517點，跌208點。

【09︰46】大市早段跌幅擴大至逾100點，恒生指數跌117點，報24608點。

【09︰43】九毛九 （09922） 升2.3%，破頂高見20.3元；海底撈 （06862） 升1.3%，破頂高見61元。

【09︰40】人民幣強勢，紙業股理文造紙 （02314） 升9%，高見6元；玖紙 （02689） 升1.2%，破頂高見10.46元。

【人民幣走勢】人幣中間價4連升報6.7675　中國債券有望納入富時指數

【09︰37】滙豐 （00005） 股價仍未止跌，今日暫時連跌第7日，股價跌0.3%，破底低見31.6元。

【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？

【09︰36】日本城母企國際家居零售  （01373） 跌2%，低見2.4元。國際家居零售主席魏麗霞涉違反《公司收購及合併守則》，證監會公布將對魏麗霞展開紀律聆訊。

【日本城母企】國際家居零售主席魏麗霞涉違收購守則　證監會展開紀律聆訊　魏麗霞：已與專業團體商討解決事件（第二版）

【09︰32】易居 （02048） 升逾11%，高見12.2元。阿里巴巴 （09988） 旗下天貓宣布與易居建立戰略合作，共同推出「天貓好房」平台，以幫助房地產企業訂製綫上房產旗艦店。

【阿里巴巴】天貓夥易居推「天貓好房」　至少3年收入全補貼購房者

【09︰29】ESR （01821） 開報23.2元，跌6.3%，成交31.9億元。外電引述銷售文件指出，ESR  （01821）  股東SK Holdings，以每股折讓至少5.1%，尋求減持1.1億股ESR。銷售文件顯示，SK Holdings以每股22.5元至23.5元配售股份，套現約3.19億元至3.34億元。

【09︰27】安碩恒生科技 （03067） 今日登場，開報15.55元，較發行價15元高約3.67%，成交31.1萬元。恒生科技指數開報7403點，跌26點或近0.4%。

【港版納指】恒生科技指數ETF混戰　一文看清3033、3088、3032、3067特色（附科指講解圖）

【09︰23】颶風襲美影響出產，加上原油庫存下降，原油價格升逾4%，F三星原油期 （03175） 升1.8%，中石油 （00857） 升0.4%；中海油 （00883） 升1.2%；中石化 （00386） 升0.9%。

【09︰20】恒生指數低開49點，開報24676點。重磅藍籌股騰訊 （00700） 逆市靠穩，升近0.1%，友邦 （01299） 跌1.1%。

【09︰19】人民幣中間價報6.7675，上調150點子。

【09︰14】即月期指開報24540點，跌175點或0.7%。

【09︰05】人行進行1100億元人民幣7天期逆回購操作，另有1400億元人民幣逆回購到期。

【08︰59】今日共有3隻新股招股，分別是中通快遞  （新上市編號：02057） 、再鼎醫藥  （新上市編號：09688） 及東軟教育科技  （新上市編號：09616）

【新股IPO】東軟教育9616周四招股　入場費5026元

【08︰55】恒指黑期跌約95點，報24592點；道指期貨跌83點，報27854點。

【08︰15】新高教集團  （02001） 配售4400萬股，每股配售價5.35元，較上日收市價折讓7.76%。另外，全資附屬公司Goldensep Investment Company Limited擬發行1億美元的可換股債券，初步換股價每股6.313元，較上日收市價溢價約8.84%。

【配股潮】新高教集團折讓7.8%配售4400萬股　發行1億美元可換股債券

【07︰55】福祿控股  （02101） 每股8.9元上限定價，1手中籤率2%，香港公開發售部分超額認購1257.51倍。

【新股IPO】福祿控股超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）

【07︰30】道指收報28032點，升36點；標指收報3385點，跌15點或0.46%；納指收報11050點，跌139點。

港股ADR收報24609點，跌115點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報31.61元，跌0.1元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報529.49元，跌5.01元或0.9%。恒指夜期收報24677點，跌38點，低水49點，成交13125張。

道指升36點港股ADR跌115點　原油價格升逾4%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 亞太絲路投資（00767） 濰柴動力（02338） 理文造紙（02314） 九毛九（09922） 海底撈（06862） FGX原油（03097） 國際家居零售（01373） ESR（01821） 阿里巴巴－SW（09988）

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