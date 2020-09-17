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【港股市況】恒指黑期跌約95點　道指期貨跌83點（不斷更新）

即市財經 09:14 2020/09/17

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港股市況不斷更新

聯儲局維持利率不變，並預料2023年前不加息，允許通脹溫和地超越2%目標，道指升36點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約115點，恒指料開報24609點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【新股IPO】中通快遞2057明日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）

【新股IPO】再鼎醫藥9688周四招股　入場費32726元歷來最高、生科中概股第二上市首例

即市走勢︰

【09︰14】即月期指開報24540點，跌175點或0.7%。

【09︰05】人行進行1100億元人民幣7天期逆回購操作，另有1400億元人民幣逆回購到期。

【08︰59】今日共有3隻新股招股，分別是中通快遞  （新上市編號：02057） 、再鼎醫藥  （新上市編號：09688） 及東軟教育科技  （新上市編號：09616）

【新股IPO】東軟教育9616周四招股　入場費5026元

【08︰55】恒指黑期跌約95點，報24592點；道指期貨跌83點，報27854點。

【08︰15】新高教集團  （02001） 配售4400萬股，每股配售價5.35元，較上日收市價折讓7.76%。另外，全資附屬公司Goldensep Investment Company Limited擬發行1億美元的可換股債券，初步換股價每股6.313元，較上日收市價溢價約8.84%。

【配股潮】新高教集團折讓7.8%配售4400萬股　發行1億美元可換股債券

【07︰55】福祿控股  （02101） 每股8.9元上限定價，1手中籤率2%，香港公開發售部分超額認購1257.51倍。

【新股IPO】福祿控股超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）

【07︰30】道指收報28032點，升36點；標指收報3385點，跌15點或0.46%；納指收報11050點，跌139點。

港股ADR收報24609點，跌115點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報31.61元，跌0.1元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報529.49元，跌5.01元或0.9%。恒指夜期收報24677點，跌38點，低水49點，成交13125張。

道指升36點港股ADR跌115點　原油價格升逾4%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 IPO 福祿控股（02101） 新高教集團（02001） 騰訊控股（00700） 藍籌股 ADR 期貨 恒指夜期 滙豐控股（00005）

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