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TIKTOK與甲骨文交易仍存變數　特朗普稱初步不喜歡 須百分百符國家安全

環球政經 09:19 2020/09/17

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字節跳動就TIKTOK與甲骨文（Oracle）的交易，據報將會組成「技術合作夥伴」，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，仍未準備簽署批准該項交易協議，指初步了解後對交易並不太喜歡，但仍要待聽取官員的匯報後，才決定是否批准交易。

特朗普在記者會上指出，對於字節跳動將保留TIKTOK資產的多數股權，TIKTOK美國業務不會售予甲骨文，對此不太喜歡，強調交易必須百分百乎合國家安全。同時他獲告知沒有法律途徑，保證這項交易的款項，可流入美國庫房，過去他曾強調TIKTOK的交易必須惠及美國庫房。

橋水基金達利歐：美國正面臨巨大風險　籲投資者多元化投資 詳情請按：【見下頁

知情人士表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的官員擔心，若完成潛在交易，字節跳動仍可獲取近1億美國用戶的數據。官員對於方案中提到的新所有權結構，以及中國借此對公司擁有多大影響力，都保持警惕。

TikTok中國母公司「字節跳動」與甲骨文周日證實，甲骨文將成為「字節跳動」的「可靠技術夥伴」，方案目前正由美國外資審議委員會（CFIUS）審理。根據「字節跳動」的方案，該公司尋求保留TikTok全球業務的多數股份，並把總部設於美國，創造2萬個職位，而甲骨文將負責管理TikTok數據。

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記者：李兆明
特朗普 中國 美國 字節跳動

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