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【疫情焦點】全球累計突破3000萬確診　美國累計682萬

即市財經 08:42 2020/09/17

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【疫情焦點】全球累計突破3000萬確診　美國累計682萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月17日早上8時25分，全球累計30,081,113宗新冠肺炎確診病例，較上日增加189,349宗。累計945,088死亡個案，較上日增加3,521宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 28,721 6,826,170 201,344
意大利 0 291,442 35,645
西班牙 11,193 614,360 30,243
法國 363 443,869 31,056
德國 333 266,869 9,449
中國 9 85,223 4,634
香港 0 4,985（確診/疑似） 102

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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