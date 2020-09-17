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【TikTok拆骨】特朗普︰聽到TikTok交易建議並不喜歡　甲骨文僅為「合作夥伴」

即市財經 08:34 2020/09/17

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【TikTok拆骨】特朗普︰對聽到的TikTok交易建議並不喜歡

TikTok母公司字節跳動據報與甲骨文（美：ORCL）組成「技術合作夥伴」，美國總統特朗普表示，有關字節跳動與甲骨文就TikTok所達成的交易建議，就目前所了解的情況並不滿意，但表示要到周四上午，才會聽取有關細節的匯報。

對於提及字節跳動將保留TikTok資產的多數股權、而甲骨文只會收購少數股份，特朗普表示就概念上來說並不喜歡，又稱需要了解提議的更多細節，指沒準備好批准任何東西。

知情人士表示，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的官員擔心，若完成潛在交易，字節跳動仍可獲取近1億美國用戶的數據。官員對於方案中提到的新所有權結構，以及中國借此對公司擁有多大影響力，都保持警惕。

另外，根據彭博看到的交易方案，甲骨文將取得對TikTok源代碼及更新的完整訪問權限，以確保字節跳動不會有獲取該應用1億美國用戶數據的後門，並且能在軟件更新後繼續審查該技術，以確保沒有新的接入點。

【TikTok拆骨】甲骨文跑出成TikTok美國業務「合作夥伴」　美國將作出國家安全審查建議（第七版）

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責任編輯︰梁浩碩

美股 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 特朗普 蓬佩奧 字節跳動 抖音
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