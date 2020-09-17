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【配股潮】新高教跌7.4%險守配售價　折讓7.8%配售4400萬股、發行1億美元可換股債券

即市財經 16:14 2020/09/17

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【配股潮】新高教集團折讓7.8%配售4400萬股　發行1億美元可換股債券

新高教集團 （02001） 配股及發行可轉換債券。新高教集團公布，配售4400萬股，相當擴大後已發行股本約2.78%，每股配售價5.35元，較新高教集團上日收市價5.8元折讓7.76%。

新高教低開6.7%，開報5.41元，最終收報5.37元，跌7.4%，成交3.78億元，險守配售價。

新高教集團表示，估計所得款項淨額約2.33億元，主要用於加大現有學校的提質增效；潛在收購新學校，尤其是位於大灣區、川渝及若干其他地區；及一般公司用途。

另外，新高教集團公布，全資附屬公司Goldensep Investment Company Limited擬發行1億美元的可換股債券，初步換股價每股6.313元，較上日收市價溢價約8.84%。

假設可換股債券按初步換股價獲悉數轉換，則可換股債券可轉換為約1.23億股股份，佔擴大後已發行股本約7.38%。發行可換股債券的估計所得款項淨額約為9900萬美元。

【配股潮】Tesla概念股贛鋒鋰業倒升0.5%　折讓9.1%配股籌約14.5億元

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 新高教集團（02001） 配股 配售 可換股債券

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