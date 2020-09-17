▲ 道指升36點港股ADR跌115點 原油價格升逾4%

道指升36點

聯儲局維持利率不變，並預料2023年前不加息，允許通脹溫和地超越2%目標，道指曾抽升近370點，惟尾市乏力，收報28032點，升36點；標指收報3385點，跌15點或0.46%；科技股衝高回吐，納指收報11050點，跌139點。

港股ADR跌115點

港股ADR收報24609點，跌115點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報31.61元，跌0.1元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報529.49元，跌5.01元或0.9%。恒指夜期收報24677點，跌38點，低水49點，成交13125張。

原油價格升逾4%

受颶風影響，加上美國原油及汽油庫存下跌，帶動油價上升，紐約期油收報40.16美元，升1.88美元或4.9%。布蘭特期油收報42.22美元，升1.69美元或4.17%。

美滙指數升近0.1%

聯儲局維持利率不變，美滙指數報93.1，升近0.1%。歐元兌美元報1.181；美元兌日圓報105.04。

美國10年期債息報0.7厘。

紐約期金升0.2%

儲局貨幣政策立場傾鴿，金價向好，紐約期金收報1970.5美元，升4.3美元或0.2%。現貨金報1958美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩