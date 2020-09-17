【美股收市】儲局2023年前不加息 道指靠穩 納指挫近1.3%

聯儲局議息後維持利率不變，並預料2023年前不加息，同時允許通脹溫和地超越2%目標一段時間。議息結果公布後，道指曾一度抽升近370點；惟尾市乏力，科技股衝高回吐，拖累納指挫近1.3%，道指蒸發大部分升幅。

道指收報28032點，升36點；標指收報3385點，跌15點或0.46%；納指收報11050點，跌139點。

儲局今晨迎來美國總統大選前最後一次議息，主席鮑威爾表示，公開市場委員會政策聲明作出重大調整，前瞻指引力度足以幫助聯儲局達致政策目標同支持經濟。

鮑威爾說，美國家庭開支已回復至疫情前75%水平，經濟活動從第2季最壞的時候反彈，商業投資亦有改善跡象，但整體經濟水平仍然遠低於疫情前水平，部分經濟環節需求疲弱令物價受壓，通脹率遠低於聯儲局目標 ; 要達致全面復蘇，需要繼續給予貨幣政策同財政政策支持。

他重申，儲局維持每月1200億美元買債步伐，認為買債計劃已為金融環境帶來進一步寬鬆，目前買債規模已經合適，但有需要時可以提高靈活性。

美國最新經濟數據遜色，8月份零售銷售按月增長，由7月的0.9%放緩至0.6%，遜預期增長1% ; 而扣除汽車和汽油的增幅為0.7%，亦低過預期增加0.9%。

個股方面，美國雲端軟件商Snowflake首日掛牌，較招股價高111.6%。

科技股則普遍受壓，蘋果以貼近全日低位收市，挫2.9% ; Facebook就反壟斷行為被聯邦公平交易委員會(FTC)調查逾一年後，年底前可能遭起訴，消息拖累Fb跌3.3%。

另外，就甲骨文與中國字節跳動旗下TikTok提出的交易建議，白宮經濟顧問庫德洛表示，華府正在深入評估 ; 擁有權與國家安全，是總統特朗普評估有關建議的重要因素。

責任編輯：柯志宏

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