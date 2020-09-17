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【美股焦點】股神巴菲特炒新股Snowflake　首日帳面賺1倍

即市財經 05:43 2020/09/17

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巴菲特有份參與IPO的Snowflake首掛大漲。

巴菲特有份投資的雲端數據平台Snowflake（美︰SNOW）周三首日掛牌，在正式交易後一度高見每股319美元，較IPO發行價120美元高1.66倍。惟升幅很快便回順，收市仍升1.1倍，收報255.45美元。

在巴菲特加持下，Snowflake受到市場注目，其IPO發行價亦一再調高，由最初市場傳聞75至85美元，升至每股100至110美元；最終定價120美元。而從首掛表現來看，即使發行價一再上調，參與IPO的投資者依然有不少水位。

據Snowflake招股書披露，巴菲特旗下公司巴郡（美︰BRK）及Salesforce（美：CRM）同意以IPO價格，各收購其2.5億美元（19.4億港元）的股份。

截至今年1月的上一財年，Snowflake收入按年增長174%，期內淨虧損亦有所擴大，公司至今仍未實現盈利。

相關文章︰【股神投資】Snowflake擬120美元定價超預期　9月16日開始交易

【股神投資】巴菲特「抽新股」　擬入股美股雲端平台Snowflake

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編輯︰侯景成

美股 巴菲特 Salesforce（美：CRM）
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