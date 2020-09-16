【美股焦點】Illumina傳接近達成收購Grail 估值或超60億美元

▲ Illumina傳接近達成收購癌症篩查初創Grail，估值或超過60億美元。

外電報道，基因測序巨頭Illumina（美：ILMN）接完完成收購癌症篩查初創Grail，兩間公司正進行深入討論，最快本周內宣布交易。Grail的估值有望超越上一輪融資60億美元（約465億港元）的水平。Illumina美股早段曾跌逾5%。

Illumina目前持有接近15%的Grail股份。Grail背後投資者星光熠熠，包括世界首富、亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），前首富、微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）。Grail在本月剛剛向美國證監會提交上市申請，計劃在納斯達克上市。

值得留意是，開創「無創產檢」的中文大學教授盧煜明也是Grail的科學聯合創始人。Grail最早期是作為Illumina的分支而成立。

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編輯：陳健婷