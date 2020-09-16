【美股焦點】微軟派息增近一成　股價仍微跌

▲ 微軟增加季度派息近一成，相關股息將於12月10日派發

焦點美股微軟（MSFT）雖增加派息一成，惟在納指走勢疲弱下，微軟亦連帶彈高後走低。微軟昨日（15日）收市後宣布，季度派息將由每股0.51美元，增加至0.56美元，派息增加的幅度高達9.8%，相當於股息率約1.07厘。微軟今次股息將於12月10日派發，除淨日則為11月18日。

除此之外，微軟亦宣布年度股東大會將以網上形式，於12月2日舉行，10月8日收市後持有微軟股份的股東，將能參與並在會上投票。

微軟近月常受市場注視，皆因公司曾出手欲收購字節跳動（ByteDance）旗下Tik Tok，惜最終遭到拒絕，無法令業務進一步擴闊。

截至本港時間16日晚上約10時45分，微軟報207.12美元，跌0.8%。

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編輯︰莫亦熙