【美股戰報】美股周三開市微升　市場關注大選前最後一次議息

周三（16日）市場關注聯儲局議息結果，聯儲局對經濟預期以及主席鮑威爾（Jerome Powell）會後講話亦是市場焦點。美股三大指數開市小幅度微升，幅度介於0.2%至0.3%。

美國聯儲局將會於本港時間周四（17日）凌晨2時公布議息結果，市場料維持利率不變，重點聚焦於聯儲局主席鮑威爾會後發表講話。此前聯儲局修改美國通脹框架，允許通脹水平短期內高於2%，市場關心當局會否就執行新框架提供更多細節以及利率指引。

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個股方面，柯達（Kodak）盤中一度漲超70%觸發熔斷，截至11時仍升約四成。報外媒報導指，此前有關柯7.65億美元聯邦貸款的內部調查出現新進展，指公司存在治理問題，但柯達和相關管理人員並沒有違反證券法規或其他相關法律，也沒有違反公司內部政策和程序。

另外值得留意的是美國雲端數據平台Snowflake（SNOW）周三登陸紐交所，募資超過34億美元，成為今年美股最大IPO。該股還獲得股神巴菲特（Warren Buffett）青睞，旗下投資旗艦巴郡購入約2.5億美元的Snowflake股份。

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編輯：李勝男