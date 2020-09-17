  • 29°C
香港時間 : 2020917日 (四) 04:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國議息】聯儲局維持利率不變 料直至2023年亦不加息（附鮑威爾講話直播）

即市財經 03:07 2020/09/17

分享：

美國聯儲局公布議息結果，維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，符合市場預期。據聯儲局最新經濟預測，2023年基準利率中位數將維持在0.1厘。換言之，直至2023年料仍不會加息。

聯儲局主席鮑威爾表示，會維持利率不變，直至實現最大就業及2%平均通脹目標。他亦提到，聯儲有借貸的權力而沒有增加支出（spend）的權力，並指有可能要更多財政政策支持經濟。

他又表示，儲局此次強力的政策指引將有助於為經濟提供支持，對於實現指引非常有信心。他指出，通脹預期正確地維持在2％，將有助於逐步實現通脹目標，並避免出現中央銀行失去支持經濟能力的情況。

全年經濟料倒退3.7%

聯儲局首次對2023年經濟前景作出預測，17名委員中，有13人認為維持利率至2023年會維持不變。在經濟預期方面，預測2020年底美國GDP增速預期中位數為-3.7%，較6月時預期的-6.5%有所改善。儲局同時預期，明年經濟增長將中位數為4%，2022年則為3%。

聯儲局同時在政策聲明中表示，會維持利率不變直到實現就業最大化；繼續尋求實現充分就業和2%通脹目標。此外，在接下來的幾個月中，聯儲將局至少以目前的速度，增加其持有的美國國債和機構抵押貸款支持證券的數量，以維持平穩的市場運作並幫助營造寬鬆的金融條件，從而支持信貸流向家庭和企業。

值得注意的是，此次政策決議以8成比例通過，而上次會議中為一致通過。考慮到此次議息聲明偏鴿，反映出鷹派對決策抱持不同的意見。

鮑威爾此前宣布改用平均通脹目標，容許通脹於某些時候高於2%的目標水平。瑞士百達財富管理美國高級經濟師Thomas Costerg表示，對此次議息期望不大。他表示，儲局希望包持靈活性，不希望將其利率決策與公式連結，利率指引不會與通脹有明顯的掛鉤。

Costerg預期，聯儲局有機會在第四季增加資產購買規模，但不認為當局已準備好在此刻提前宣布消息。另外，他認為聯儲局有機會在聲明中提到對財政措施陷入僵局的擔憂。

相關文章︰【滙豐股價】聯儲局議息前夕美兩大銀行降淨利息收入預測　滙豐處境亦堪憂？

【美股焦點】聯儲局悄然「收水」 8月停買企債ETF 資產負債表近月幾乎無增長

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成

經濟 議息 美國 美國聯儲局

上一篇文章

【恒指夜期】聯儲局至少3年不加息美股衝高　恒指夜期收市跌38點（不斷更新）

下一篇文章

【美股市況】聯儲局料直至2023年不加息 道指升逾300點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展670億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展670億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）
【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）