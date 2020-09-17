【美國議息】聯儲局維持利率不變 料直至2023年也不加息（附鮑威爾講話直播）

美國聯儲局公布議息結果，維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，符合市場預期。聯儲局主席鮑威爾於凌晨2時半發表的講話。據聯儲局最新經濟預測，2023年基準利率中位數將維持在0.1厘。換言之，儲局料在2023年前不會加息。

聯儲局首次對2023年經濟前景作出預測，17名委員中，有13人認為維持利率至2023年會維持不變。 在經濟預期方面，最新預測2020年底美國GDP增速預期中位數為-3.7%，較6月時預期的-6.5%有所改善。

聯儲局同時在政策聲明中表示，會維持利率不變直到實現就業最大化；繼續尋求實現充分就業和2%通脹目標。此外，在接下來的幾個月中，聯儲將局至少以目前的速度，增加其持有的美國國債和機構抵押貸款支持證券的數量，以維持平穩的市場運作並幫助營造寬鬆的金融條件，從而支持信貸流向家庭和企業。

值得注意的是，此次議息決定以8比2的投票比例通過，而上次會議中為一致通過。考慮到此次議息聲明偏鴿，或反映出鷹派對決策抱持不同的意見。

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鮑威爾此前宣布改用平均通脹目標，容許通脹於某些時候高於2%的目標水平。瑞士百達財富管理美國高級經濟師Thomas Costerg表示，對此次議息期望不大。他表示，儲局希望包持靈活性，不希望將其利率決策與公式連結，利率指引不會與通脹有明顯的掛鉤。

Costerg預期，聯儲局有機會在第四季增加資產購買規模，但不認為當局已準備好在此刻提前宣布消息。另外，他認為聯儲局有機會在聲明中提到對財政措施陷入僵局的擔憂。

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編輯︰侯景成