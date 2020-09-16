【美國議息】聯儲局凌晨宣布議息結果 市場料無驚喜

▲ 市場對此次議息無太大的期待。

聯儲局將於本港時間周四（17日）凌晨2時公布議息結果，料將維持利率不變，市場重點落在聯儲局主席鮑威爾於凌晨2時半發表的講話。

鮑威爾此前宣布改用露活平均通脹目標，容許通脹於某些時候高於2%的目標水平。瑞士百達財富管理美國高級經濟師Thomas Costerg表示，對此次議息期望不大。他表示，儲局希望包持靈活性，不希望將其利率決策與公式連結，利率指引不會與通脹有明顯的掛鉤。

Costerg預期，聯儲局有機會在第四季增加資產購買規模，但不認為當局已準備好在此刻提前宣布消息。另外，他認為聯儲局有機會在聲明中提到對財政措施陷入僵局的擔憂。

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編輯︰侯景成