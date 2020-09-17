英國失業惡化 BNO移民點算好（訂戶專享） 環球社會熱點 08:55 2020/09/17 分享： 以英國國民（海外）護照（BNO）身份移民英國是近期本港熱話，但大部分打算移民的港人，卻非大富大貴的退休一族，反而是處於事業當打之年的30多至40多歲群組，更是整個家庭的經濟支柱。然而，英國失業率升至2年高位，而且最壞時刻仍未來臨，這批移民英國後仍須打工養家的港人，應該何去何從呢？ ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動（訂戶專享） 2020/09/16 【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動（訂戶專享） 【日本新首相】安倍卸任前4度出招 菅義偉前路更好走（訂戶專享） 2020/09/16 【日本新首相】安倍卸任前4度出招 菅義偉前路更好走（訂戶專享） 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 2020/09/15 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 2020/09/15 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 【美國大選分析】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打 2020/09/14 【美國大選分析】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打 最新專欄文章 更多 【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動（訂戶專享） 2020/09/16 【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動（訂戶專享） 【日本新首相】安倍卸任前4度出招 菅義偉前路更好走（訂戶專享） 2020/09/16 【日本新首相】安倍卸任前4度出招 菅義偉前路更好走（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 2020/09/15 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 2020/09/15 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 2020/09/15 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 移民 失業 就業 職業生涯 BNO 失業率 英國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入