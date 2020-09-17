英國失業惡化 BNO移民點算好（訂戶專享）

以英國國民（海外）護照（BNO）身份移民英國是近期本港熱話，但大部分打算移民的港人，卻非大富大貴的退休一族，反而是處於事業當打之年的30多至40多歲群組，更是整個家庭的經濟支柱。然而，英國失業率升至2年高位，而且最壞時刻仍未來臨，這批移民英國後仍須打工養家的港人，應該何去何從呢？

...