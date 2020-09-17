英國失業惡化 BNO移民點算好

以英國國民（海外）護照（BNO）身份移民英國是近期本港熱話，但大部分打算移民的港人，卻非大富大貴的退休一族，反而是處於事業當打之年的30多至40多歲群組，更是整個家庭的經濟支柱。然而，英國失業率升至2年高位，而且最壞時刻仍未來臨，這批移民英國後仍須打工養家的港人，應該何去何從呢？

青年人首當其衝，職業生涯影響深

零售飲食同當災，新移民就職起點

保就業計劃快完，最壞時刻仍未到

▲ 英國失業惡化，原本熱鬧的倫敦橋也變得行人稀少

英國國家統計署周二公布，5至7月的失業率升至2年高位4.1%，高於4至6月的3.9%。即使英國逐步解除封鎖措施，但期內仍有69.5萬個職位消失，並有500萬人暫時停工。

其中，青年人首當其衝，16至24歲組別、即「Z世代」，有多達15.6萬人加入失業大軍，令組別的就業人口減至363萬，為一眾年齡組別中跌幅最大；同期，65歲以上就業人口只減9.2萬、至128萬。

最主要原因是Z世代，多屬初出茅廬的畢業生，而他們受聘於零售業或飲食業的比重一直較大，偏偏這兩個行業，均是疫情導致封城封關的重災區。人力顧問憂慮，Z世代職業生涯的入職起點低，影響將是長遠而深重。

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英國Z世代遇到的就職難題，某程度也是港人移民英國後的就職難題。這源於零售業、飲食業及物流業，同被視為新移民於英國職場的起步點。

很多人力顧問或YouTuber過往也建議，港人移民後宜「騎牛搵馬」，先於零售業或餐飲業尋找首份工作，慢慢適應當地生活及文化，並重新建立人脈，藉此加強尋找文職等工作的成功機會。

▲ 英國第二波疫情惡化，政府呼籲國民嚴守社交距離

不過，英國的第二波新冠肺炎疫情持續升級，當地零售業及飲食業的裁員消息屢見不鮮，試問僧多粥少的情況下，假設大家是僱主，你會先請熟識當地文化的英國人，還是初來報到的新移民呢？

相同情況一樣出現於物流業，無論是過去半年逆市急升的餐飲速遞，抑或是替電商公司送運貨物，你估比較熟識英國道路及生活習慣，兼且同聲同氣的英國人，會否得到優先聘用的機會。

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更重要的是，英國失業惡化只是剛剛開始，裁員將會陸續有來。皆因政府並不打算再次延長10月底到期的保就業計劃，財相辛偉誠（Rishi Sunak）亦暗示長貧難顧，政府必須更具創意，另覓方法支援英國打工一族。

英國保就業計劃原先補貼員工的薪金比例高達80%、每月上限2500英鎊，有多達960萬人受惠，而計劃於9月延期時，補貼比例已下調至70%。隨著有關計劃快將結束，不少企業也稱，是時候檢討一下人手需要，以至是否需要忍痛停業。

▲ 英國財相辛偉誠探訪保就業計劃受惠企業

毫無疑問，除了擁有英國承認資格的專業人士以外，港人此刻移民英國的話，恐怕短時間內難以找到工作，遑論英國脫歐計劃有變，經濟隨時雪上加霜。

港人若有意移民英國，必須有足夠的財政儲備，甚至多於英國政府要求的半年生活開支，才能夠輕易度過向來被稱為移民生活最難捱的第一年，以及刻服第一個日短夜長的英國鬱悶寒冬。