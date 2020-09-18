  • 29°C
香港時間 : 2020918日 (五) 09:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新盤開價】長沙灣海珀加入新盤戰　驚喜位+開放式設計+配套設施一文看清（附最新開價）

股樓投資 09:18 2020/09/18

分享：

最新消息：

德祥地產及市建局合作的長沙灣海壇街新盤海珀於周四（17日）公布首張價單涉及50伙，間隔包括開放式至2房單位，實用面積283至474平方呎，價單定價559萬至1,013.1萬元，價單呎價18,724至23,480元。折實樓價536.7萬至972.6萬元，折實呎價17,975元至22,542元。首批單位折實後樓價全數低於1,000萬元。入場單位為5樓B室，實用面積283平方呎，折實樓價536.7萬元，折實呎價18,965元。項目位於海壇街205號現樓示範單位，於周五（18日）起開放。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入9月份本港疫情有改善，政府放寬部份防疫措施，大市氣氛回升。海珀今天公布首張價單50個單位，相信發展商亦已考慮到疫情因素，開價相當克制，開放式單位折實入場費536.7萬元起，市區上車盤供應一向罕有，加上項目已屆現樓，預計關鍵日期為今年年底，樓花期僅3個月左右，市場上車剛性需求高企，此類型單位可謂絕無僅有，定必成市場上之搶手貨。預期用家入市比率佔約7至8成，相信首批單位可「一Q清枱」。9月份一手成交至今暫錄約200多宗，料全月可錄約1,000宗，對比上月錄約1,100宗相若。

記者：陳詠妍

==============

踏入9月中，疫情進一步放緩，新盤也開始排隊登場。其中兩大全新項目：新地（00016）旗下天水圍第3期Wetland Seasons Park及恒基地産（00012）旗下西營盤藝里坊‧2號先後於上周開價，雙雙於本周六（19日）開售。由德祥集團及市建局合作的深水埗海壇街205號全新新盤海珀也加入戰團，以現樓項目形式推盤。

防疫措施再放寬新盤爭相出擊 藝里坊‧2號率先邀請大熱港姐冠軍謝嘉怡宣傳，了解按【下一頁


由德祥地產及市建局合作發展的長沙灣新盤海珀，位於長沙灣海壇街205號，該盤早於去年7月時已獲批預售樓花同意書，惟相隔一年多後才推盤。海珀於周三（16日）率先開放現樓示範單位予傳媒參觀，市傳指該盤將於周四（17日）上載樓書及同步開價，將成本月第3個推出的全新盤。
是次海珀開放的示範單位包括3個開放式戶及1個2房戶。


22樓A室（2房單位）
22樓A室單位實用面積474平方呎，為2房間隔，單位客廳為長方型設計，方便擺放家具牆身為白色，再配以淺啡色地板，為典型的新樓配套。主人房大落地玻璃及露台，外望開揚鬧市景色。單位設有廚房，也配有部份廚具。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

22樓D室（開放式單位）


22樓D室實用面積306平方呎，為開放式間隔，單位的開放式廚房鄰近窗邊，較為少見，設有基本爐具。單位也設有工作平台及露台，分別位於有單位左右兩邊，光線十分充足。全屋的最大賣點是單位享有兩個景色，一邊可遠望海景，另一邊望開揚鬧市樓景。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

海珀為單幢式物業，由著名建築師公司Archiplus International (HK) Limited精心設計打造，更獲得「綠建環評」金級認證。項目合共提供76個分層住宅，一梯四伙，間隔由開放式至兩房，分別採用開放式或獨立式廚房設計，主打開放式單位。項目3樓為特色平台戶，實用面積由262 至436平方呎；5樓至23樓是標準樓層，實用面積由283至474平方呎；25樓為特色天台戶，實用面積由283至474平方呎。項目也設有特色單位，包括連平台戶及連天台戶兩類。項目關鍵日期已延至2020年12月30日，換句話說，距離入伙時間只有三個月。項目設有住客會所，提供包括健身室、共享工作空間等設施。

項目周邊又有甚麼配套設施?

    點擊圖片放大
    +5
    +4


該盤位於港鐵南昌站及深水埗站中間，由物業步行至上述兩個港鐵站，步程約7至8分鐘，荔枝角道及長沙灣道沿線有多條巴士及小巴路線，來往港九新界多個地方，交通便利。不過該盤樓下附近一帶環境為舊式街道，主要為車房及回收場，會有較多噪音。項目附近最大的大型購物商場，是南昌站上蓋的V Walk，步程約5至8分鐘。社區康體設施方面，項目附近有深水埗公園、北河街體育館、通州街公園及南昌公園等，前往北河街市政街市也不遠。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

市建局 商場 家具 長沙灣 德祥地產 Wetland Seasons Park第3期 藝里坊‧2號 海珀

下一篇文章

【騰訊700】傳騰訊遊戲投資被美審查　要求開發商交出數據 股價失守520元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂　全用建築期付款
【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂　全用建築期付款
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？