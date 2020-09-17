【帶你睇新盤】長沙灣海珀加入新盤戰 開放式單位有咩驚喜位﹖（多圖）

踏入9月中，疫情進一步放緩，新盤也開始排隊登場。其中兩大全新項目：新地（00016）旗下天水圍第3期Wetland Seasons Park及恒基地産（00012）旗下西營盤藝里坊‧2號先後於上周開價，雙雙於本周六（19日）開售。由德祥集團及市建局合作的深水埗海壇街205號全新新盤海珀也加入戰團，以現樓項目形式推盤。

防疫措施再放寬新盤爭相出擊 藝里坊‧2號率先邀請大熱港姐冠軍謝嘉怡宣傳，了解按【下一頁】



由德祥地產及市建局合作發展的長沙灣新盤海珀，位於長沙灣海壇街205號，該盤早於去年7月時已獲批預售樓花同意書，惟相隔一年多後才推盤。海珀於周三（16日）率先開放現樓示範單位予傳媒參觀，市傳指該盤將於周四（17日）上載樓書及同步開價，將成本月第3個推出的全新盤。

是次海珀開放的示範單位包括3個開放式戶及1個2房戶。



22樓A室（2房單位）

22樓A室單位實用面積474平方呎，為2房間隔，單位客廳為長方型設計，方便擺放家具牆身為白色，再配以淺啡色地板，為典型的新樓配套。主人房大落地玻璃及露台，外望開揚鬧市景色。單位設有廚房，也配有部份廚具。

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22樓D室（開放式單位）



22樓D室實用面積306平方呎，為開放式間隔，單位的開放式廚房鄰近窗邊，較為少見，設有基本爐具。單位也設有工作平台及露台，分別位於有單位左右兩邊，光線十分充足。全屋的最大賣點是單位享有兩個景色，一邊可遠望海景，另一邊望開揚鬧市樓景。

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海珀為單幢式物業，由著名建築師公司Archiplus International (HK) Limited精心設計打造，更獲得「綠建環評」金級認證。項目合共提供76個分層住宅，一梯四伙，間隔由開放式至兩房，分別採用開放式或獨立式廚房設計，主打開放式單位。項目3樓為特色平台戶，實用面積由262 至436平方呎；5樓至23樓是標準樓層，實用面積由283至474平方呎；25樓為特色天台戶，實用面積由283至474平方呎。項目也設有特色單位，包括連平台戶及連天台戶兩類。項目關鍵日期已延至2020年12月30日，換句話說，距離入伙時間只有三個月。項目設有住客會所，提供包括健身室、共享工作空間等設施。

項目周邊又有甚麼配套設施?

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該盤位於港鐵南昌站及深水埗站中間，由物業步行至上述兩個港鐵站，步程約7至8分鐘，荔枝角道及長沙灣道沿線有多條巴士及小巴路線，來往港九新界多個地方，交通便利。不過該盤樓下附近一帶環境為舊式街道，主要為車房及回收場，會有較多噪音。項目附近最大的大型購物商場，是南昌站上蓋的V Walk，步程約5至8分鐘。社區康體設施方面，項目附近有深水埗公園、北河街體育館、通州街公園及南昌公園等，前往北河街市政街市也不遠。

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記者：陳詠妍