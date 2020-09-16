【新股IPO】寶尊9991招股集逾40億　每手入場費10495元（新增第二版）

▲ 圖為寶尊聯合創始人、主席兼首席執行官仇文彬，於2015年出席納斯達克交易所的掛牌上市儀式

現在美掛牌、擁電商數碼營銷、IT解決方案、倉儲配送等業務的寶尊（美：BZUN、新上市編號：09991），已通過上市聆訊，並將在港第二上市，涉及增發4000萬股股份，其中3600萬股為國際配售。寶尊招股價上限為103.9港元，一手100股，即每手入場費10494.7元，聯席保薦人則為招銀國際、瑞信以及花旗。寶尊昨日（15日）在美收報37.03美元，折合95.7港元。

根據寶尊在美國證券交易委員會上載的資料，寶尊定價日為9月23日（下周三），若該股在美最終以40.22美元或以上收市，寶尊或能以上限價在港上市。以寶尊上限價列出的上限價粗略推算，不計掛牌所衍生的成本等，該股將在港集資最多41.56億港元。寶尊又指，一旦超額配售權觸發，扣除掛牌所衍生的成本等，集資額將為45.892億港元。

寶尊管理層形容，本港的資本市場和電商市場為帶來了「雙重機遇（dual opportunities）」，而集資所得則將用於擴大品牌合作夥伴網絡、組成潛在戰略聯盟、尋找潛在併購機會、投資在技術和創新領域、加強數碼營銷。

截至本港時間16日晚上約10時15分，寶尊美股報37.17美元，微彈0.4%，換算約96港元。

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編輯：莫亦熙