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【新股IPO】寶尊電商9991招股集逾40億　入場費10495元（新增第二版）

即市財經 19:02 2020/09/17

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圖為寶尊聯合創始人、主席兼首席執行官仇文彬（左四），於2015年出席納斯達克交易所的掛牌上市儀式

現在美掛牌、擁電商數碼營銷、IT解決方案、倉儲配送等業務的寶尊電商 （新上市編號：09991） ，將於周五招股，涉及增發4000萬股股份，其中3600萬股為國際配售。寶尊招股價上限為103.9港元，一手100股，即每手入場費10494.7元，聯席保薦人則為招銀國際、瑞信以及花旗。寶尊周三收報36.48美元。

根據寶尊在美國證券交易委員會上載的資料，寶尊定價日為9月23日（下周三），若該股在美最終以40.22美元或以上收市，寶尊或以上限價在港上市。以寶尊上限價列出的上限價粗略推算，不計掛牌所衍生的成本等，該股將在港集資最多41.56億港元。寶尊又指，一旦超額配售權觸發，扣除掛牌所衍生的成本等，集資額將為45.892億港元。

寶尊管理層形容，本港的資本市場和電商市場為帶來了「雙重機遇（dual opportunities）」，而集資所得則將用於擴大品牌合作夥伴網絡、組成潛在戰略聯盟、尋找潛在併購機會、投資在技術和創新領域、加強數碼營銷。

據寶尊披露的初步招股文件，2007年創立的寶尊，初期只有十幾名員工，發展至今，員工已逾5000人，業務規模從100多萬成交額，到2019年的440億元成交額。

寶尊的業務，是幫助品牌在電子商務市場獲得成功，幫助品牌建設 並運營官方購物商城、天貓和京東平台的品牌旗艦店、微信小程序商城，甚至是新興 的抖音和快手的官方在線商店。

至於供應鏈和物流領域，由於B2C業務佔比越來越大，品牌公司的傳統供應鏈，無法滿足需求。在B2C的供應鏈，如倉儲環節，訂單需求表現出小金額、大訂單量、快速收貨、 連續高速發貨和大比例反向物流等特點，因此系統、揀貨路徑、盤點等基礎倉儲環節，和傳統以B2B為特徵的倉儲管理，存在本質性差別。在倉配網絡的規劃環節，對於不同品牌，由於產品不同，方案的側重也不一樣，整體趨勢則是縮減層級、系統集成、快速反應和高度靈活。

財務數據方面，寶尊2019年全年總淨營收72.78億元人民幣，按年增35%，純利2.81億元，按年增4.3%。至於截至6月底止半年，總淨營收36.8億元，按年增22.9%，純利1.73億元，按年增20.7%。

至於新經濟股常用的非公認會計準則，上半年非公認會計準則經營利潤2.24億元，按年增33.4%，非公認會計準則淨利潤1.73億元，增26.6%，非公認會計準則下Baozun Inc. 普通股股東應佔淨利潤1.72億元，增25.7%。

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編輯：莫亦熙

香港股票 寶尊電商（09991） 美股 寶尊電商（美：BZUN） 港元 美元 集資 配售 數碼營銷 第二上市
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