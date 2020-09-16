  • 29°C
香港時間 : 2020916日 (三) 22:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美元走弱】PIMCO料美元走弱　看好歐元日圓

即市財經 21:10 2020/09/16

分享：

PIMCO預計美元將持續走弱，日圓歐元可作長倉。

在聯儲局議息會議結果出爐前，著名資產管理公司PIMCO董事總經理及投資組合經理Erin Browne表示，自從美國聯儲局改變貨幣政策策略後，美元兌其他發達國家貨幣或持續走弱。她認為在眾多貨幣中，歐元及日圓是最好的結構性長倉（best structural longs）。

部分市場分析預期聯儲局主席鮑威爾或發出信號，暗示聯儲局將轉向長期債券的採購，令長期收益率保持低位，不過，Erin Browne認為聯儲局會進行該操作，或者另一版本的「扭曲操作」（Operation Twist）。

股市方面，Erin Browne又預期美國、歐洲及部分新興市場的股票，較日本的股票有吸引力。

相關文章：

【滙豐股價】聯儲局議息前夕美兩大銀行降淨利息收入預測　滙豐處境亦堪憂？

【美股期貨】道指期貨升98點 零售數據遜期 聚焦聯儲局議息結果（不斷更新）

【美股焦點】聯儲局悄然「收水」 8月停買企債ETF 資產負債表近月幾乎無增長

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：謝克迪

 

 

 

日圓 美元 歐元 美國 日本 歐洲 經濟 貨幣政策 財富及資產管理 美國聯儲局

上一篇文章

【恒指夜期】夜期跌51點　新股市場繼續熱鬧（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】再鼎醫藥9688周四招股　入場費32726元歷來最高、生科中概股第二上市首例
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【防疫抗疫基金】防疫抗疫基金第三輪措施總額240億元　今年度財政赤字達3000億元
【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）
【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展670億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展670億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊