【美元走弱】PIMCO料美元走弱　看好歐元日圓

▲ PIMCO預計美元將持續走弱，日圓歐元可作長倉。

在聯儲局議息會議結果出爐前，著名資產管理公司PIMCO董事總經理及投資組合經理Erin Browne表示，自從美國聯儲局改變貨幣政策策略後，美元兌其他發達國家貨幣或持續走弱。她認為在眾多貨幣中，歐元及日圓是最好的結構性長倉（best structural longs）。

部分市場分析預期聯儲局主席鮑威爾或發出信號，暗示聯儲局將轉向長期債券的採購，令長期收益率保持低位，不過，Erin Browne認為聯儲局會進行該操作，或者另一版本的「扭曲操作」（Operation Twist）。

股市方面，Erin Browne又預期美國、歐洲及部分新興市場的股票，較日本的股票有吸引力。

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編輯：謝克迪