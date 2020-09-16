【新股IPO】再鼎醫藥9688周四招股　入場費32726元歷來最高、生科中概股第二上市首例

▲ 【新股IPO】再鼎醫藥9688周四招股 入場費32726元歷來最高

美國納斯達克上市的生物製藥中概股－再鼎醫藥 （新上市編號：09688） 上周通過上市聆訊，可在香港第二上市。再鼎醫藥公布，會於9月17日（周四）至22日（周二）公開招股，每股上限價648元（相當於美股83.61美元），一手50股，即每手入場費為32726.49元，為歷來入場費最高的新股IPO。

再鼎醫藥美股（美：ZLAB）2017年上市，再鼎醫藥於周三盤前新報80美元，較周二收市價升1.5%，港股IPO最高定價較美股現價再溢價4.5%。

再鼎醫藥擬在香港發行1056萬股新股，相當於擴大後股本12.3%，行使超額配售權前最高集資68.4億元，若行使超額配售權，集資最高74億元。

9月22日定價 28日上市

據銷售文件，再鼎醫藥在港招股92.7%或979.2萬股為國際配售，公開發售部分則佔7.3%或77.17萬股，若超購85倍或以上，公開發售會回撥增至34%。

再鼎醫藥擬在9月22日美股開市前定價，料在9月28日掛牌，即定價後4個交易日。

再鼎醫藥表示，旗下產品組合包括16種產品及候選藥物，包括在中國、 香港及澳門的兩種商業化產品，以及處於腫瘤及抗感染的關鍵或潛在註冊用試驗中的7項資產，形容公司在產品及候選藥物的生產及商業化方面經驗有限，但正處於商業化拐點上，最近在多個地區推出「則樂」及「Optune（腫瘤電場治療）」。

過去兩年半仍錄虧損 年初至今累升9成

再鼎醫藥於2019年有較明顯收入，2019年全年收入1298.5萬美元，今年上半年增至1921萬美元。再鼎醫藥於2018年、2019年和2020年上半年虧損分別為1.39億、1.95億和1.29億美元。

不過受惠產品走向商業化，再鼎醫藥美股年初至今股價累升逾9成。

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編輯：麥德銘