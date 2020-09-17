【新股IPO】明源雲909上市路 闖關A股多次失敗終落戶香江

明源雲（新上市編號：00909）認購反應熱烈，但到底最吸引投資的有那些方面？今天我們不談業務，先來說說明源雲的上市路，原來一點也不平坦。

明源雲曾兩度嘗試闖關A股未果，終轉戰到香港市場上市。

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根據招股書顯示，明源雲最早於2012年4月申請創業板上市但以失敗告終。此次IPO被否的原因是，中國證監會當時認為：

一、公司大部分銷售額來自現有客戶而非新客戶 二、其銷售收入中相當大壹部分是由中小型房地產開發商貢獻 三、自2010年以來，中國房地產開發行業的宏觀政策調整可能會對中小型客戶的產品採購產生不利影響

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在A股失利的明源雲隨即轉投新三板市場。2015年明源雲向新三板申請上市，並於當年6月19日在新三板掛牌(股票簡稱：明源軟件，代號832498)。

不過公司對於在A股市場上市始終念念不忘，故在2年後又再度發起第二輪上市申請，於2017年9月4日，明源雲完成就擬在中小板上市向中國證券監督管理委員會深圳證監局辦理上市前輔導備案。很可惜，在隨後2年明源雲的A股上市申請進程並沒有任何實質進展，公司亦未向監管機構遞交任何正式上市申請。

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終於在2019年公司決定轉投港股上市，並於同年1月16日以自願申請方式在新三板除牌，以及於9月6日自願終止深圳證券交易所中小板上市前輔導。

然後，就是到現在正式在香港招股了！明源雲由本周二（15日）至周五（18日）招股，將發售約3.742億股，招股價介乎15元至16.5元，集資最多61.7元，一手1000股，入場費16666.3元，9月25日掛牌；中金及花旗為聯席保薦人。

到底明源雲何解之前一直未能在A股上市呢？確實令人有點好奇！

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記者：張以正