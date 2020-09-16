歐盟總理承認既有外交政策無效 將仿美國制裁人權侵害者

除了英國脫歐，「歐盟總理」歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在任內第一份國情咨文中，也有談及其他外交關係。她承認過往軟性外交路線行不通，將仿效美國模式，向全球各地的人權侵害者加以制裁。

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歐盟過往奉行軟性外交路線，往往利用經濟手段誘導那些實行共產主義的國家走向市場經濟和民主，但近年國際舞台風雲變色，歐盟這套手段已經無法發揮影響力，即使在委內瑞拉或馬里都毫無作為。

馮德萊恩在國情咨文直言：

「為什麼涉及歐盟價值觀的簡單聲明，總是被延誤、淡化，或是成為其他事件的人質？當成員國說歐盟太遲緩的時候，我對他們說『勇敢一些，並轉化為有效大多數的表決。』」

（Why are even simple statements on EU values delayed, watered down or held hostage for other motives? When member states say Europe is too slow, I say to them 'be courageous and finally move to qualified majority voting.'）

她續指，更多的有效大多數表決（qualified majority voting）將讓歐盟可以在更多事情上迅速採取行動，而毋須增加確保歐盟27個成員國意見一致的繁瑣程序。

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馮德萊恩表示，這樣歐盟便可以推動類似美國的馬格尼茨基人權問責法（Magnitsky Act），更迅速地向那些要為侵害人權事件負責的人採取行動，包括凍結資產、禁止入境。

她特別點名俄羅斯，批評普京政府有系統地尋求消滅那些支持民主的異見人士，如果有人認為德俄合作發展北溪2號工程，便可以有助改善歐俄關係，無疑是錯誤想法。

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責任編輯：陳啟賢