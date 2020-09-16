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天貓宣佈與易居合作 3年內不賺錢所有收入補貼購房者

環球政經 20:39 2020/09/16

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阿里巴巴旗下的天貓(09988.HK)，剛宣佈與易居(02048.HK)戰略合作，聯合推出「天貓好房」平台。據内媒體報道，天貓好房預計至少在未來3年內不賺錢，將所有收入100%補貼購房者。、

天貓雙11今年將超過2.5萬多個海外品牌參與  冀成交過億品牌數翻倍【下一頁】

據了解，目前碧桂園(02007.HK)  、中南等房企已與天貓達成深度合作。今年雙11，天貓好房將推出大額補貼、引入更多優質樓盤，相信能吸引不少買家在此平台購房。

阿里巴巴「天貓618」促銷 報復式消費首10小時成交升50%【下一頁

另外外，天貓還與易居一起發佈了「不動產交易協作機制」（ETC）。該機制將基於新的產品升級，提供新房、二手房、特價房和拍賣房四大交易場景，承載房產線上交易過程的多項服務功能。

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責任編輯：翁嘉陽

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