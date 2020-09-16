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【長和系】疫情打擊電訊業務 長和旗下3英國裁280員工

股樓投資 22:18 2020/09/16

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據外媒報導，長和（00001）旗下的英國電訊公司3將裁減約7.8%人手，大約涉及280人，主要影響到英國總部的員工。長和今日收報49.15元，跌0.7%。

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 3英國的發言人回應裁員消息指，公司正就調整英國及愛爾蘭兩地業務的內部架構進行諮詢，及採用最適當的業務規模去滿足客戶需求，預期會因此減少約280個職位。公司希望以不填補空缺及取消承建商崗位的方式，盡量減少裁員人數。公司將全力支持員工渡過時艱。

長和有近半收入來自歐洲，上半年利潤下跌29%，但相對港口等業務，電訊業務的跌幅則較輕微，上半年電訊業務利潤跌15%，3歐洲的活躍用戶則跌7%至3,870萬名。而中期業績報告內亦指，集團將維持嚴格但靈活的成本控制，並展望英國電訊業務將錄得改善。

長和歐洲電訊業務近月也屢傳其他動作，包括有意出售以色列電訊商股權。其所持的鐵塔公司，亦傳獲西班牙電訊商Cellnex洽購少數股權。

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撰文 : 李尚毅, 趙家盈

長和（00001） 經濟

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