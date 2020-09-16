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【美股焦點】柯達內幕交易案 內部調查稱CEO無違反公司規定 股價曾飆逾7成

即市財經 23:21 2020/09/16

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柯達高層此前被指涉嫌內幕交易。

轉型成為藥廠的美國菲林生產商柯達（美︰KODK）此前因高層捲入內幕交易風波，令其股價異常波動。該公司董事會聘請的外部法律顧問Akin Gump Strauss Hauer & Feld最新調查指，行政總裁Jim Continenza未有違反公司內部規定。

柯達股價於開市後股價一度大漲75%，其後升幅回落至38%，報8.65美元。

柯達此前因轉型為藥廠，獲得7.65億美元政府貸款，令其股價飆升。不過，其後有媒體披露，Continenza在股價大漲之前一個月前，行使期權柯達股票，因而質疑為內幕交易，最終令柯達股價暴跌。

雖然Akin Gump Strauss Hauer & Feld調查報告指Continenza未有違反公內部政策，但同時指出柯達有關內幕交易審查流程存在空白之處，並採用了過時的政策，導致董事會成員在有關期權獎勵政策方面，未獲得充分的建議。

相關文章︰【美股焦點】股市金融怪傑披露買貨　柯達爆炒曾升逾6成（第二版）

【美股焦點】柯達開市最多跌4成　變身藥企遭查內幕交易巨額貸款暫時停止

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編輯︰侯景成

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