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【香港製造】不寄望港府行動　港鐘錶品牌EONIQ暫停批發業務

商業 20:07 2020/09/16

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EONIQ創辦人黎鈞國坦言：「若要寫中國製造，寧願暫停批發。」（Facebook圖片）

美國要求香港製造的輸美產品禁用「香港製造」標籤，雖港府今表示已去信美方，要求撤回，但目前未有新進展，措施暫定於11月9日 生效。有本地鐘錶商指受新規定影響，暫時擱置全部批發生意。

【香港製造】港輸美產品須標「中國製造」　邱騰華：已去信美方促撤回

本地鐘錶品牌EONIQ創辦人黎鈞國透露，擔心「香港製造」禁令只是美方制裁的第一步，目前已擱置全部批發生意。他坦言：「若要寫中國製造，寧願暫停批發。」

擱置批發業務　新品牌計畫亦告吹

雖然現時無法評估批發生意的損失金額，但黎稱過往成功的鐘錶品牌全靠批發生意。奈可品牌發展計畫完全打亂，至少亦需待11月美國大選後才有望重啟。他又表示，本來計畫開設一個主打美國市場的高端品牌，目前亦唯有告吹。

對於港府去信美國，要求撤回有關決定，黎鈞國透露工業貿易署亦曾與他聯絡，希望集合港商的個案，去信美國要求豁免。不過，他直言對政府行動未有抱太大期望，亦不能白白等待雙方角力。品牌只能自救，集中發展「Direct-to-Consumer」的路線，希望藉「做得比人好10倍」，才可繼續下去。

珠寶商：定單未受影響

有5成定單出口至美國的創文珠寶，則表示現時未見定單情況受影響，相信暫時仍是「口水戰」。該企董事總經理陳運鴻認為，商業關係及廠房設置非一朝一夕建立，更改「香港製造」產地標籤不會對生意構成嚴重影響。即使美方對香港產品加收關稅，他預計珠寶商亦會全數轉嫁至消費者。

【香港製造】貿發局：標籤禁令或違犯世貿規定　廠商不敢接單

【中美角力】「香港製造」禁令延至11月　珠寶商：加快在生效前出貨

記者：葉泳珊

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