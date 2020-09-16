【每日焦點】Apple秋季發布會懶人包　一文看清蘋果有何新品？

▲ 本文將整合是次發布會的各產品重點，讓你一文看清蘋果發佈會的亮點。

萬眾期待的蘋果（Apple）秋季發布會於今（16日）凌晨1時舉行，一如外界預測，並沒有推出iPhone 12，除了帶來Apple Watch Series 6及iPad Air 4等多款新產品外，更宣布推出全新的訂閱套餐服務「Apple One」。本文將整合是次發布會的各產品重點，讓你一文看清發佈會的亮點。

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1/Apple Watch Series 6及Apple Watch SE

Apple Watch Series 6距離上一代不到十個月，可見蘋果對於智能手錶市場的重視。是次新錶增加了偵測血氧水平功能，讓用戶能夠更了解整體的健康狀況。Apple Watch Series 6配備A13 Bionic的新雙核處理器，可提供18小時全天候續航時間。而今年亦同時推出平價版Apple Watch SE，將採用S5晶片，相較第三代Apple Watch Series 3的運行速度快近2倍，屏幕面積亦增加30%。

此外，為配搭Apple Watch的推出，蘋果宣佈推出全新Fitness Plus服務，該服務提供訓練課程及個人教練，用戶可以自定訓練時間並搭配音樂播放，並可在iPhone、iPad及AppleTV選擇進行體能訓練，或在Apple Watch上查看個人心跳、卡路里消耗量等各項指標。

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2/ 第8代iPad及iPad Air 4

Apple今年推出的第8代iPad，將升級採用A12晶片，較上一代效能提升40%，並設有10.2吋屏幕，結合iPadOS系統，並支援Apple Pencil功能及智慧型鍵盤。

而是次蘋果推出的iPad Air 4搭載10.9吋屏幕，厚度為6.1毫米，採用5nm製程的A14晶片，CPU效能較上一代增加40%，圖像處理效能提升13%。同時，iPad Air 4採用新一代的Touch ID功能，並將其整合在電源鍵上，以免減低屏幕比例。

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3/ Apple One

Apple One付費訂閱服務讓用戶能夠透過一個價錢享受Apple多種訂閱服務，當中包括Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade、iCloud以及全新登場的Fitness +。 用戶可以在不同的設備，如iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV和Mac等使用計劃中包括的服務。不過，由於Apple Arcade、News+及 Fitness+目前仍未支援香港區服務，因此Apple One暫時也未會在香港推出。

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責任編輯：施雯雯