中銀保監規範小額貸款公司融資　螞蟻集團或受影響

▲ 中國銀保監會針對小額貸款公司發表規範。

中國銀保監會針對小額貸款公司發表規範，限制該類公司的融資。通過銀行借款、股東借款等非標準化融資形式融入資金的餘額不得超過其淨資產的1倍；通過發行債券、資產證券化產品等標準化債權類資產形式融入資金的餘額不得超過其淨資產的4倍。

換言之，上小額貸款公司及依托小貸公司牌照開展消費貸款業務的機構面臨更高的融資門檻。值得注意的是，新規範亦有機會影響到即將上市的螞蟻集團。

據螞蟻集團招股申報稿披露，其綫上消費金融平台運營的借唄和花唄等貸款，部分即通過重慶市螞蟻商誠、重慶市螞蟻小微兩家小貸公司發放，並借助發行資產證券化（ABS）產品在內的方式從市場籌集資金。

中銀保監亦表示，小額貸款公司發放貸款應當遵循小額、分散的原則，根據借款人收入水平、總體負債、資產狀況、實際需求等因素，合理確定貸款金額和期限，使借款人還款額不超過其還款能力。小額貸款公司對同一借款人的貸款餘額不得超過小額貸款公司淨資產的10%；對同一借款人及其關聯方的貸款餘額不得超過小額貸款公司淨資產的15%。

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編輯︰侯景成