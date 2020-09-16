加勒比島國巴巴多斯變共和國 英女王不再是「事頭婆」

▲ 加勒比島嶼國家巴巴多斯（Barbados）宣布，將在明年11月成為共和國，並不再以英女王為國家元首。

加勒比島嶼國家巴巴多斯（Barbados）宣布，將在明年11月成為共和國，並不再以英女王為國家元首，徹底為殖民歷史畫上句號。

巴巴多斯總理莫特里（Mia Mottley）表示，

「徹底擺脫殖民時代的時刻已經來臨。」 （The time has come to fully leave our colonial past behind）。

她繼道，該國需要一名屬於巴巴多斯的元首，希望在脫離英國55周年，進一步擺脫殖民歷史，成為共和國。

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英國白金漢宮表示，這是屬於巴巴多斯政府及其人民的事務。英國廣播公司（BBC）皇家記者戴尼（Jonny Dymond）引述白金漢宮（Buckingham Palace）的消息人士表示，這個想法已被多次公開討論，不屬意外。

巴巴多斯1966年脫離英國獨立，但仍以英女王為元首。經濟曾經嚴重依賴食糖出口，後來發展為旅遊業和金融業。總理是莫特利（Mia Mottley）於2018年當選，是當地首位女總理。

巴巴多斯並非首個加勒比地區前英國殖民地，宣告成為共和國，此前已有先例。圭亞那（Guyana）在獨立於英國四年後，在1970年成為共和國，千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）、多米尼克（Dominica）分別於1976年和1978年成為共和國；三國仍是英聯邦成員國。

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責任編輯：葉芷樺