加勒比島國巴巴多斯變共和國 英女王不再是「事頭婆」

加勒比島嶼國家巴巴多斯(Barbados)宣布,將在明年11月成為共和國,並不再以英女王為國家元首,徹底為殖民歷史畫上句號。

巴巴多斯總理莫特里(Mia Mottley)表示,

「徹底擺脫殖民時代的時刻已經來臨。」

(The time has come to fully leave our colonial past behind)。