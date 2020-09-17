【bossini】堡獅龍績後跌逾4%　上年度虧損擴大1.6倍至3.68億元、「沒基礎樂觀」

▲ 【bossini】堡獅龍上年度虧損擴大1.6倍至3.68億元，管理層形容「沒基礎樂觀」。

Bossini堡獅龍 （00592） 早前完成賣盤，Bossini最新公布，至6月底全年度業績，全年虧損按年擴大1.6倍至3.67億元，不派息。Bossini年內持續業務收入按年27%至10.92億元，毛利率由52%跌至49%，同店銷售額及同店毛利分別下跌14%及21%。

Bossini績後跌逾4%，低見0.62元，成交261.7萬元。

Bossini指，受中美貿易戰持續及社會事件影響，香港零售業自2019年中起錄重大跌幅，2019年7月至今年6月間香港服裝零售業的銷售價值按期下跌40%，疫情令消費形勢再下跌。

以經營地劃分，Bossini三大業務地區經營數據都惡化。Bossini香港及澳門收入按年跌32%至7.4億元，分部虧損1.99億元，較前一年度4310萬元虧損急擴大。

內地業務收入也跌11%至2.98億元，分部虧損增74%至1.02億元。新加坡業務收入就跌24%至7985萬元，分部虧損增1.9倍至3596萬元。Bossini 早前已宣布退出台灣市場。

Bossini 7月完成賣盤，李寧所持的非凡中國 （08032） 成為公司主要股東，並委任多名人士出任董事局成員，組成新管理層。新管理層預計，Bossini整體業績不會出現強勁反彈，尤其是當前新型冠狀病毒疫苗仍未問世，旅遊業前景仍不明朗，公司將繼續面臨強大阻力，不具備鞏固的基礎讓管理層對至少一段較長時間內的表現感到樂觀。

於今年6月底，Bossini現金及銀行結餘為1.76億元，較去年同期多1400萬元，而現金淨額為1.16億元，流動比率為1.49倍，去年同期為3.42倍，總負債對股東權益比率由34%急增至175%。

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編輯：麥德銘