【新股IPO】明源雲909孖展火爆   傳國際配售部分提早截飛

內房軟件解決方案供應商明源雲（新上市編號：00909）將於周五（18日）截飛，招股反應之熱烈，市場人士已預期一手難求，且直言若不是跟其他新股撞期，很有可能成為農夫山泉（09633）的翻版，料要抽過百才能穩獲一手。

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由於招股反應熱烈，傳其國際配售部分將提早一天截止認購；明源雲由本周二（15日）至周五（18日）招股，將發行約3.742億股，招股價介乎15元至16.5元，集資最多61.7元，一手1000股，入場費16666.3元，9月25日掛牌；中金及花旗為聯席保薦人。

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該股是次引入6位基石投資者，共認購2.76億美元(約21.53億港元)的股票，其中高瓴認購8,600萬美元；新加坡政府投資公司(GIC)及中國國有企業結構調整基金各認購5,000萬美元；紅杉、貝萊德及富達國際分別認購3,000萬美元股份。

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記者：張以正